GABORAS üst yönetiminde değişiklik
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GABORAS üst yönetiminde değişiklik

14.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:13
GABORAS üst yönetiminde değişiklik

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) İcra Kurulu Başkanlığı görevine Ahmet Buğa getirilirken, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aykut oldu.

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) İcra Kurulu Başkanlığı görevine Ahmet Buğa getirilirken, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aykut oldu.

Gerçekleştirilen genel kurul sonrası GABORAS'ta icra kurulu başkanlığına Ahmet Buğa, yönetim kurulu başkanlığına Mustafa Aykut getirildi. Yönetim kurulu üyeliklerine ise Ali Reis Topçu, Burhan Özdemir, Mahmut Asmalı, Fahrettin Oylum, Osman Çalışkan ve Prof. Dr. Bülent Bayram getirildi.

Yönetim kurulu ve lider kadrosu yenilenen GABORAS'ta, Türkiye'nin ve dünyanın gayrimenkul borsası olma vizyonu adına Danışma ve Strateji Kurulu oluşturuldu. MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar'ın başkanlık yapacağı Danışma ve Strateji Kurulu'nda Bekir Yener Yıldırım ve Dr. İlkay Gültaş yer alıyor.

"Gayrimenkul sektörünü büyütmeye ve gelişmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GABORAS İcra Kurulu Başkanı Ahmet Buğa, Gayrimenkul Borsası AŞ'nin sektörü geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde kadromuzun yerel ve global bilgi ve tecrübesiyle gayrimenkul alım satım süreçlerinin dijitalleşmesi ve güvenli gayrimenkul ticareti platformunun hızla hayata geçirilmesi faaliyetlerimize hız vereceğiz. Önceliğimiz, GABORAS'ın teknolojisini ve altyapısını tercih eden müşterilerimize hizmetlerimizi sürekli geliştirerek memnuniyetlerini artırmaktır. Bununla birlikte hedefimiz, GABORAS'ı gayrimenkul teknolojilerimizi kullanarak uluslararası gayrimenkul ve sermaye piyasası standartlarına uygun bir pazar yeri haline getirmek ve elektronik piyasa yapılanmasını gerçekleştirmektir."

GABORAS İcra Kurulu Başkanı Ahmet Buğa

Selçuk Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nde lisans eğitimini tamamlayan Ahmet Buğa, Loughborough Üniversitesi İslami Bankacılık ve Finans alanında ise "menkul kıymetler borsalarında volatilite ve muğlak ticaret" yüksek lisansı yaptı.

İş hayatında Adese, Seha Yapı gibi şirketlerde farklı görevlerde bulunan Buğa, 2009-2012 yıllarında İttifak Holding İcra Kurulu Üyeliği ve Risk Komitesi Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Buğa, GABORAS öncesinde SENYAP Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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