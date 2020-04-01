GABORAS'tan ücretsiz online gayrimenkul okuryazarlığı kursu Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) Genel Müdürü Kurtuluş Altun, koronavirüs salgını süresince sosyal sorumluluk programı kapsamında ücretsiz dijital gayrimenkul okuryazarlığı programını uygulamaya geçirdiklerini bildirdi.

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) Genel Müdürü Kurtuluş Altun, koronavirüs salgını süresince sosyal sorumluluk programı kapsamında ücretsiz dijital gayrimenkul okuryazarlığı programını uygulamaya geçirdiklerini bildirdi.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle insanların evlerinden çıkamadığını belirterek, süreçten gayrimenkul mal varlıklarının değerlerinin, kullanım durumlarının, kiralarının, sözleşmelerinin, teminatlarının ve banka ipoteklerinin yakından etkilendiğini aktardı.

Altun, her sektörde olduğu gibi varlık takip ve portföy yönetimlerinde, gayrimenkul sektöründe de uzaktan erişim teknolojilerinin ve dijital izleme, takip ve yönetme alanındaki online sistemlerin kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

Koronavirüs nedeniyle etkilenen ekonomilerin çıkış yolu olarak gördükleri online ve uzaktan erişim sağlayarak yönetme, takip etme ve izleme konusuna ihtiyaç duyduklarını aktaran Altun, "Gayrimenkul sektörü açısından bu teknolojilere sahibiz. Sosyal sorumluluk programı kapsamında ücretsiz dijital gayrimenkul okuryazarlığı programını uygulamaya geçirdik." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz dijital gayrimenkul okuryazarlığı desteğine, salgın sürdükçe devam edeceklerini bildiren Altun, kursun, gaboras.com.tr adresinden canlı yayınlarla gerçekleştirileceğini aktardı.

Dünya ekonomilerinin piyasa hareketliliğinde en ön sırayı 240 trilyon dolarla nakit olmayan varlıkların aldığını, bunların arasında da başı gayrimenkullerin çektiğini belirten Altun, fiyatlar düşmeden önce bile petrol piyasalarının değerinin 109 trilyon dolar olduğunu, 240 doların çok altında kaldığını vurguladı.

"Nakit ihtiyacı gayrimenkul sektörünün kaydileşmesiyle çözülebilir"

Kurtuluş Altun, evde kalınan dönemde üretime katkı sağlayamayan sektörlerde önemli bir nakit ihtiyacı doğacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Koronavirüs nedeniyle oluşacak nakit ihtiyacı gayrimenkul sektörünün kaydileşmesiyle çözülebilir. Türkiye'nin dijitalleşen dünyada nasıl pozisyon alması gerektiğine karar vermesi gerekiyor. Türkiye'nin çok önemli bir üretebilme kabiliyeti var. Gayrimenkul sektöründe alternatif sermaye arayışları derinleşerek devam edecek."

Altun, gayrimenkul sektöründe Türkiye merkezli dijital bir veri tabanı oluşturulması için teknoparklarda başlattıkları çalışmaları neticelendirme aşamasında olduklarını bildirdi.

Koronavirüs salgını geçtiğinde küresel anlamda gayrimenkulde güvenli limanların aranacağını aktaran Altun, "Eğer gayrimenkulü sermaye piyasa aracı haline getirebilirsek ihtiyaç duyduğumuz tüm finansmanı kendi içimizde sağlayabiliriz. Hatta yurt dışında kendine lokasyon arayan sermayeyi de ülkemize çekebiliriz. Bunu başaracak insan kaynağımız, mühendislerimiz, teknolojilerimiz ve sermayemiz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA