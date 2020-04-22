GABORAS'ta "gayrimenkulde yabancı yatırımcı ilgisi" ele alındı
Yurtdışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal ve WMG Advisors Gayrimenkul Yatırımları Direktörü Didem Erendil, gayrimenkul sektörü kuruluşlarından Gayrimenkul Borsası AŞ'ye, gayrimenkulde yabancı yatırımcı ilgisini değerlendirdi.
22.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:40
Yurtdışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal ve WMG Advisors Gayrimenkul Yatırımları Direktörü Didem Erendil, gayrimenkul sektörü kuruluşlarından Gayrimenkul Borsası AŞ'ye, gayrimenkulde yabancı yatırımcı ilgisini değerlendirdi.
Kaynak: Dunya.com