GABORAS'ta "gayrimenkulde yabancı yatırımcı ilgisi" ele alındı
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Aydın Doğan Vakfı, Güncel

GABORAS'ta "gayrimenkulde yabancı yatırımcı ilgisi" ele alındı

Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal ve WMG Advisors Gayrimenkul Yatırımları Direktörü Didem Erendil, gayrimenkul sektörü kuruluşlarından Gayrimenkul Borsası AŞ'ye (GABORAS), gayrimenkulde yabancı yatırımcı ilgisini değerlendirdi.

22.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:57
GABORAS'ta

Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal ve WMG Advisors Gayrimenkul Yatırımları Direktörü Didem Erendil, gayrimenkul sektörü kuruluşlarından Gayrimenkul Borsası AŞ'ye (GABORAS), gayrimenkulde yabancı yatırımcı ilgisini değerlendirdi.

GABORAS açıklamasına göre, gayrimenkul sektörünün büyük veri (big data), yapay zeka ve blok zinciri (blockchain) teknolojilerinin desteğiyle endeksleşerek borsalaşması amacıyla kurulan GABORAS, dijital gayrimenkul okuryazarlığıyla sektöre katkı vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal ve WMG Advisors Gayrimenkul Yatırımları Direktörü Didem Erendil, gayrimenkulde yabancı yatırımcı ilgisine ilişkin GABORAS'a değerlendirmede bulundu.

"Gayrimenkulde toplu alımlar görebiliriz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akbal, nitelikli yatırımcının, gayrimenkul alanında Türkiye'ye gelmesi için gerekli düzenlemeler üzerine çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belirterek, "Bürokrasisini dijitalleştirebilen ve hızlıca yeni duruma adapte edebilen ülkeler, rekabette öne çıkabilirler. Gayrimenkulde toplu alımlar görebiliriz. Türkiye bu fırsatları elinde bulunduruyor. İkincisi, sağlık yatırımları ve tesislerinin varlığı. Türkiye bu alanda birçok ülkenin önünde." ifadelerini kullandı.

Turizm getirileriyle gayrimenkule yabancı yatırımların korelasyon çizdiğini dile getiren Akbal, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İngiltere, İspanya gibi ekonomilerin devlet politikası haline getirerek uluslararası yatırımları kendi ülkelerine çekebildiklerini bildirdi.

Türkiye'nin 45 bin yabancıya konut satışının adetsel bazda iyi sayılabileceğini ancak birim performansı açısından yukarı doğru bir potansiyel olduğunu ifade eden Akbal, ortalama konut bedelinin yaklaşık 3 kat yukarıda olduğu ülkelerde daha yüksek getiri sağlandığını aktardı.

"Kurumsal yabancı yatırımcıların beklentilerini karşılamalıyız"

Londra WMG Advisors Gayrimenkul Yatırımları Direktörü Didem Erendil ise katma değerli kurumsal yatırımcılarının önemine değinerek şunları kaydetti:

"Yatırımcıların beklentileri değişse de girmek istedikleri pazarda aradıkları aynı. Şeffaflık, öngörülebilirlik, teknik ve hukuki standartlara uygun, mülkiyet yapısı bir araya toplanmış gayrimenkullerin varlığı ve kar optimazyonu için gayrimenkulü satabilecekleri derinlikte pazar bekliyorlar. Fiyat avantajı, finansmana erişim, kira ya da satış kontratlarının güvenilirliği de en önemli etkenler arasında."

Kaynak: AA

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