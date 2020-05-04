HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

GABORAS: "İstanbul'un değeri menkulleşerek korunabilir"

GABORAS:
04.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:22

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) Genel Müdürü Kurtuluş Altun, İstanbul'un arsa değerinin TL üzerinden arttığını fakat döviz bazında düştüğünü belirterek, "İstanbul'un arazi değeri gerilemiş görünüyor.

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) Genel Müdürü Kurtuluş Altun, İstanbul'un arsa değerinin TL üzerinden arttığını fakat döviz bazında düştüğünü belirterek, "İstanbul'un arazi değeri gerilemiş görünüyor. Bu durum atak fırsatı oluşturmuş durumda. İstanbul'un değeri ancak sektörü menkulleştirerek korunabilir." dedi.

Altun, online düzenlenen basın toplantısında, gayrimenkul sektöründe yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Sektörün borsasının oluşması gerektiğine işaret eden Altun, bu durumda atak fırsatlarının üst seviyede yaşanabileceğini söyledi.

Altun, sektörde ihtiyaç duyulan arz talep dengesi için borsanın kurulması ve yeni enstrümanların acil kullanıma alınması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecini herkes gibi sektör ve piyasa verileri üzerinden izliyoruz. Tüm Türkiye'deki gayrimenkullerin değer analizlerini yaparken İstanbul'un arazi değerinde önemli bir düşüş tespit ettik. İstanbul'un arazi değeri dolar karşısında eridi. 2016 sonunda İstanbul'daki toplam 5,2 milyar metrekarelik arsa ve arazinin değeri 2 trilyon dolardı. Bu süre içinde dolar, Türk lirası karşısında hızla yükseldi ve İstanbul, bu dolarizasyon kaybının ancak yüzde 30'unu telafi edebildi. İstanbul'un arazi değeri gerilemiş görünüyor. Bu durum atak fırsatı oluşturmuş durumda. İstanbul'un değeri ancak sektörü menkulleştirerek korunabilir.

Piyasaların dip algısından itibaren ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Daha önce benzer dönem verilerine baktığımızda, dönüşün büyük olacağını görüyoruz. Pandemi sonrası bu nedenle çok önem kazanmış durumda. Bu durum, gayrimenkulün menkulleşmesi adına çok büyük bir fırsat."

"Şehirlerin değil, kırsal bölgelerin izleme altına alındığını görüyoruz"

Kurtuluş Altun, pandemi ile birlikte dünyanın ekonomik bir durgunluk sürecinden geçtiğini ifade ederek, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kaynağın gayrimenkul sektörünün içerisinde yatan menkulleşebilecek potansiyel güçte olduğunu söyledi.

Altun, devamla şunları kaydetti:

"Sadece İstanbul'un otoparkları için yaptığımız menkulleştirme incelemesinde, her geçen saniye ne kadar büyük kayıp içerisinde olduğumuzu veri akışlarından görüyoruz. Menkulleştirme kontratları üzerinden oteller, hastaneler, sosyal tesisler, yurt binaları ülke ekonomisine kazandırılabilir.

Herkesin bir daire almaya parası yetmeyebilir ama herkesin en değerli yerlerde bir otopark payı ve bu payın faizsiz geliri olabilir. Türkiye'de gayrimenkul işlem döngüsü hızı 75-100 yıl olarak çıkıyor. Teknolojimiz, bu döngünün borsalaşması ile kısa zamanda 3-4'e katlanacağını hesaplıyor. "

Altun, bankalar, finans kuruluşları gibi ellerinde ciddi gayrimenkul bulunan kurumların varlıklarını takip etme, izleme ve analiz ederek onlara yön verme konusunda da çalıştıklarını anlattı.

Bu dönemde yurt içi ve dışından izleme ve rapor alma konusunda 12 katlık ciddi bir talep artışı ile karşılaştıklarını aktaran Altun, şu bilgileri verdi:

"GABORAS olarak, verinin değerine inanıyoruz. Örneğin, bu dönemde konutlarda bölgesel değer kazanma dışında pandemi gibi bazı yeni etkileyiciler, fiyatları değiştirdi ve değiştirmeyi sürdürecek. O nedenle şu anda 'değeri arttı, azaldı' söyleminden çok, nereler izlemeye alınıyor, bunun önemli olduğuna inanıyoruz.

Gayrimenkul kararında izleme en önemli evrelerden biridir. Biz insanların hangi bölgeleri izlemeye aldıklarını görebiliyoruz. Genellikle şehirlerin değil, kırsal bölgelerin izleme altına alındığını görüyoruz. Bu da gelecekte kırsalda alım satım işlemlerinin artacağı yönünde bize ipuçları veriyor."

"Gayrimenkulün doğru anlaşılması ve verilerin doğru okunması önemli"

GABORAS Genel Müdürü Altun, Türkiye'de 184 milyonun üzerinde tapu olduğuna işaret ederek, "Bunların her biri için çoğu kişinin aklına gelmeyen verileri karşılaştırarak analiz edebilen Türkiye'nin en büyük veri merkezi ile hizmet veriyoruz. Her 3 ayda bir 600 bin sayfa veri üretiyoruz. Gayrimenkulü olan herkesi büyük veriyle bilgilendiriyoruz. Yapay zeka ile 1,5 milyon tapuyu onların adına takip ediyoruz. Blokzincir teknolojisiyle de gayrimenkulleri menkulleştirerek borsa haline getirmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'de her kesim insan tarafından gayrimenkulün doğru anlaşılmasının ve verilerin doğru okunmasının önemine değinen Altun, "Bu süreçte, üstümüze düşen katkıyı veriyoruz. Dijital gayrimenkul okuryazarlığı ile sektöre liderlik yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu Ekonomi
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor Ekonomi
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu Ekonomi
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Haftaya yükselişle başlayan gram altın 385 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya yükselişle başlayan gram altın 385 liradan işlem görüyor
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor Ekonomi
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Berat Albayrak Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Nur Yerlitaş Burak Özçivit
Spor Bülent Uygun Nenad Bjelica Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: GABORAS: "İstanbul'un değeri menkulleşerek korunabilir" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 16:41:04. #1.15#
title