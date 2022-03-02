GABORAS, 1,35 milyar liralık gayrimenkulü "online ihale piyasasında" satışa çıkardı

ANKARA (AA) - İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Antalya, Kocaeli, Erzurum ve Ardahan gibi farklı şehirlerde dükkan, mesken, büro ve daire olmak üzere farklı segmentlerde yer alan 103 gayrimenkulün satışı GABORAS Gayrimenkul Ticaret Platformu'nda "online ihale" yöntemiyle başladı.

Şirket açıklamasına göre, toplam değeri 1 milyar 350 milyon TL'yi bulan gayrimenkuller, GABORAS Gayrimenkul Borsası AŞ'nin gayrimenkul ticaret platformu olarak geliştirdiği "www.gaboras.com.tr" üzerinden online olarak açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

Alım satımdan kredilendirmeye kadar gayrimenkulle ilgili tüm süreçlerin dijital olarak tek bir noktadan yürütüldüğü GABORAS Gayrimenkul Ticaret Platformu, kullanıcılara dijital ortamda mülk sergileme, analiz yapma, uçtan uca alım-satım, kiralama ve kiraya verme işlemlerinin yanı sıra aynı zamanda ihaleler ile teklif ve taleplerin yönetildiği bir online pazar yerinden yararlanma imkanı sunuyor.

GABORAS'ın yürüttüğü ihaleler, online teklif alımı ile gerçekleştiriliyor ve tüm usulleri sağlayarak en yüksek teklifi veren yatırımcı ihaleyi kazanmış oluyor. GABORAS, ilgili mülklerin satışa hazırlanması, yer gösterilmesi ve mülkün tanıtılması gibi konularda her bölge ve şehirde taşınmaz ticareti yetki belgesi bulunan yetkili emlak danışmanlarından oluşan "GABORAS Emlak Aracı Üyeleri" sistemini devreye sokarak işlemleri yürütüyor. GABORAS'ın sunduğu bu aracılık sistemi, hem emlak danışmanlarından gelen talepleri karşılıyor hem de kendisi üzerinden gelen taleplerin yönlendirmesini yaparak emlak danışmanlarının ticari kapasitelerini geliştiriyor.

"Gayrimenkullerin online ihale usulü ile satışa çıkarılması kolaylık sağlıyor"

Dijital gayrimenkul alım satım piyasasına "360 derece" hizmet veren GABORAS Gayrimenkul Ticaret Platformu'nun son dönemde dikkati çeken bir ürünü olan "online ihale piyasası", yatırımcılara hızlı, kolay ve güvenli bir dijital ticaret deneyimi sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GABORAS Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Buğa, online ihale piyasasının gördüğü yatırımcı ilgisinden memnuniyet duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Gayrimenkullerin online ihale usulü ile satışa çıkarılması, hem yatırımcılar hem de organizasyonların hızlılığı bakımından kolaylık sağlıyor. Böylece GABORAS'ın online ihale piyasasında gayrimenkullere daha fazla yatırımcı, dolayısıyla daha fazla katılımla mümkün olabilen en yüksek değerle talep toplayabilme imkanı kazanılıyor. Gayrimenkulleri açık arttırma usulüyle satışa çıkarmamız sayesinde de mülklerin gerçek değerinde satılmasını sağlamış oluyoruz.

Kimlik doğrulama ile yatırımcılar, teklif ve satışların gerçekliğini ve şeffaflığı sağlarken ihaleleri www.gaboras.com.tr adresi üzerinden takip ederek 7/24 ihaleye katılma fırsatı ile hızlı işlem yürütme imkanı elde ediyor. GABORAS aracıları olan yerel emlak danışmanları geniş bir pazarlama ağı sunarken, taraflar online süreç takibi, ihale zamanlamasını belirleme, cayma bedeli sistemi ve mesaj yoluyla bilgilendirme gibi avantajlarla da süreci yönetme kolaylığına kavuşuyor. Talepleri, para transferlerini ve takasları uçtan uca mali ve hukuki güvencelerle koruduğumuz platformumuzda ihalelerin güvenilirliğini de sistem içerisinde kurduğumuz birçok bankacılık ve güvenlik altyapısıyla sağlıyoruz."

İhalelerde toplam askı süresi 45 gün

GABORAS Gayrimenkul Ticaret Platformu üzerinden düzenlenen ihalelerde toplam askı süresi 45 gün. Teklif verme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştiren yatırımcıların ihale sürecinin bitmesini beklemesi gerekiyor. Sistemde ihaleye teklif gelirse ilk teklif geldiği andan itibaren 3 gün sonra ihale sonlandırılıyor. İhaleye teklif gelmezse 45 gün boyunca teklif gelmesi bekleniyor ve 45 günün sonunda ihale sonlandırılıyor. Taraflar, bu sürenin sonunda şartları belirlenecek şekilde artırmaya devam edebiliyor veya doğrudan satışa yönelme söz konusu olabiliyor. İhale bitiş tarihi, hafta sonuna veya resmi tatile denk geliyorsa takip eden ilk mesai günü mesai saati sonunda sona eriyor.

Online ihaleye katılma süreci şu şekilde işliyor:

"İhaleye teklif vermek için yatırımcılar, öncelikle www.gaboras.com.tr adresi üzerinden kullanıcı hesabı oluşturacak. Yatırımcılar, ana sayfa veya piyasa sayfasından ilgilendikleri herhangi bir ihaledeki ilana tıklayıp ilgili sayfayı açacak, ardından 'teklif ver' butonuna tıklayarak teklifini verecek. Bu süreçte kimlik doğrulamasıyla güvenliği sağlamak için yatırımcıdan TC ve IBAN numaralarını girmesi istenecek. Yatırımcı, SMS ile gelen onay kodunu siteye girerek bilgilerini doğrulayacak. Ödeme yaparken kullanıcı hesabı dışında bir başkası adına girilen TC, IBAN ve banka bilgileri gibi bilgiler otomatik olarak geçersiz sayılacak.

Doğrulanan bilgiler çerçevesinde yatırımcı, ister kredi kartı ister EFT ödeme sistemiyle ihaleye katılma bedelini (ciddiyet bedelini) ödeyecek. Ödeme onayı için ise önce piyasa uzmanlarının onaylamasını bekleyecek olan yatırımcı, ilgili onay geldiğinde mail ve SMS ile bildirim alacak ve linke tıklayıp teklifini verebilecek. Teklif verildikten sonra daha yüksek bir teklif verildiğinde diğer katılımcılara da yine mail ve SMS ile bilgilendirme sağlanacak. Aynı zamanda ihale kapandıktan sonra da tüm katılımcılara bilgilendirme yapılacak. Tüm usulleri sağlayan ve en yüksek teklifi veren kişi ihaleyi kazanmış olacak. 3 gün sonunda en yüksek teklifi veren ve ihaleyi kazanan kişinin bilgilerinin doğruluğu piyasa uzmanları tarafından kontrol edilecek. Tüm bilgiler teyit edilince kazanan kişi mail-SMS yoluyla bilgilendirilecek."