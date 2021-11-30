Gabon, Güney Afrika ülkeleri ile uçuşları durdurdu

Gabon, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının Güney Afrika ve Botsvana'da tespit edilmesinin ardından Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Eswatini, Mozambik ve Angola'ya uçuşları durdurma kararı aldı.

Gabon Ulaştırma Bakanı Brice Constant Paillat, yayımladığı genelgede, Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Eswatini, Mozambik ve Angola'ya uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Genelgede, yasağın ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği belirtildi.

Gabon'da şu ana kadar Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edilmedi.

Aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmişti.

Türkiye de 26 Kasım'dan itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den seyahatlere izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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