Boupendza ve Poko'nun testleri pozitif çıktı
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Boupendza ve Poko'nun testleri pozitif çıktı

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Boupendza ve Poko'nun testleri pozitif çıktı

Gabon Futbol Federasyonu, Hatayspor'da forma giyen milli oyuncuları Aaron Boupendza ve Altay'da oynayan Poko'nun korona virüse yakalandığını açıkladı.

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Gabon Futbol Federasyonu, Hatayspor'da forma giyen milli oyuncuları Aaron Boupendza ve Altay'da oynayan Poko'nun korona virüse yakalandığını açıkladı. Boupendza, Galatasaray maçında görev yapamayacak.

Gabon Futbol Federasyonu, Türkiye'de forma giyen 2 milli futbolcusunun korona virüse yakalandığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada Hatayspor forması giyen başarılı golcü Aaron Boupendza ve Altay'da oynayan Andre Poko'nun test sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu. Hastalığa yakalanan futbolcuların milli takım kafilesinden ayrılarak karantinaya girdiği aktarıldı. Böylece Aaron Boupendza, Süper Lig'de 3 Nisan'da oynayacakları Galatasaray müsabakasında sahada olamayacak.

Öte yandan Ümraniyespor'da görev yapan Kevin Mayi'nin ise test sonucunun negatif çıktığı da duyuruldu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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