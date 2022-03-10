Gabon'da tüm Kovid-19 tedbirleri kademeli olarak kaldırılacak

Gabon'da Mart 2020'den bu yana uygulanan tüm Kovid-19 tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılacağı bildirildi.

Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba, ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için 2 yıldır uygulanmakta olan tüm tedbirlerin hazirana kadar kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu.

Gabon'un, Kovid-19 salgınını kontrol altına aldığını belirten Ondimba, salgınla mücadele için alınan tüm önlemlere saygı duyan Gabonluları tebrik etti.

Salgının tamamen bitmediğinin ve salgını kontrol altında tutmanın tek yolunun aşı olduğunun altını çizen Ondimba, Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen aşı takvimlerine uyulması ve herkese aşı yaptırma çağrısında bulundu.

Gabon'da ilk vakanın görüldüğü Mart 2020'den bu yana, yerel saatle 21.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkılması ve 30'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaktı.

Maske takma ve seyahatlerde Kovid-19 negatif test sonucu ibraz etme zorunluğu uygulanıyordu.

Ülkede salgının başından bu yana 303 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.