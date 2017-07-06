Gabon'da İnsanlığa Karşı Suç İddiası

Gabon hükümeti, devlet başkanı seçiminin ardından insanlığa karşı suç işlendiğine yönelik iddialara tepki gösterdi.



Ulusal basındaki haberlere göre, Gabon Hükümet Sözcüsü Alain Claude Bilie-By-Nze, ülkede geçen yıl ağustosta yapılan devlet başkanı seçiminin ardından insanlığa karşı suç işlendiğine ilişkin Fransız yargısının soruşturma başlatmasını kınadı.



Bilie-By-Nze, yargıya başvuran iki Fransız avukatın Gabon'un imajını zedelemeye ve Gabon-Fransa ilişkilerine zarar vermeye çalıştığını ifade etti.



Avukatların hazırladığı iddianameye değinen Bilie-By-Nze, iddiaların asılsız olduğunu ve güvenlik güçlerinin seçim sonrası çıkan şiddet olaylarının sadece önüne geçmeye çalıştığını söyledi.



Bilie-By-Nze ayrıca Fransız yargısının Gabon'un iç işlerine karışmasının doğru olmadığını vurgulayarak bir devletin başka bir devleti yargılamasının yasallara uymadığını kaydetti.



Ulusal basında çıkan bazı haberlerde, Fransız uyruklu bir Gabonlunun seçim sonrası sebepsiz yere gözaltına alınmasına ilişkin Eylül 2016'da suç duyurusunda bulunduğu aktarılmış, Fransız yargısının da Gabon'da insanlığa karşı suç işlendiğine ilişkin nisan ayında soruşturma başlattığı duyurulmuştu.



Ülkede 27 Ağustos 2016'da yapılan devlet başkanı seçiminde, oyların yüzde 50,66'sını alan Ali Bongo Ondimba yeniden iktidara gelmiş, rakibi Jean Ping ise yüzde 47,24 oyla seçimi kaybetmişti. Seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhaliflerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda en az 6 kişi ölmüş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Muhalefet ise ölü sayısının 100'e yakın olduğunu ileri sürmüştü. Bongo, 28 Eylül'de yemin ederek devlet başkanlığı görevine resmen başlamıştı.