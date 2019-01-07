Gabon'da Darbe Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı

Gabon Hükümeti'nden yapılan açıklamada, darbe girişiminin kontrol altına alındığı bildirildi.

Gabon İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Guy-Bertrand Mapangou, ülkedeki darbe girişiminin kontrol altına alındığını belirterek, darbecilerin ulusal jandarma tarafından gözaltına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, darbe girişiminden şeref muhafızlarından askerlerin sorumlu olduğu bildirilerek, Teğmen Kelly Ondo Obiang'ın kaçtığı ifade edildi.

Gabon'da, sabahın erken saatlerinde devlet radyosunu ele geçiren ordu, demokrasiyi yeniden kurmak için yönetime el koyduğunu açıklamıştı. Silahlı Kuvvetler bildirisini Ulusal Radyo'dan okuyan Gabon'un Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtseverlik Hareketi'nin Yüzbaşı Kelly Ondo Obiang, 'Ulusal İnşa Konseyi'nin kurulacağını belirterek, Fas'ta tedavi gören Devlet Başkanı Ali Bongo'dan duydukları memnuniyetsizliği dile getirmişti.

Yüzbaşı Obiang, yerel saatle 04.00'te yayınlanan mesajında Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun yeni yıl arifesinde yaptığı konuşmanın cumhurbaşkanının makamının sorumluluklarını yerine getirmeye devam etme kabiliyetiyle ilgili şüpheleri güçlendirdiğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Ekim ayında gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bongo, Kasım ayından beri tedavi görmek için gittiği Fas'ta bulunuyor. Yeni yıl arifesindeki konuşmasında Bongo, sağlık sorunlarını kabul etmiş ancak iyileşmekte olduğunu söylemişti. Bongo konuşurken bazı sözleri karıştırmış, sağ kolunu hareket ettirememiş, bununla birlikte sağlıklı olduğuna dair bir görüntü vermişti.

Bongo ailesi yarım yüzyıldır Gabon'u yönetiyor. Ali Bongo 2009'da vefat eden babasının yerine Cumhurbaşkanı oldu. Bongo 2016 seçimlerinde tekrar başa gelmiş ancak seçimleri tekrar kazanması, hakkında dolandırıcılık iddialarının atılmasına neden olmuştu. - LIBREVILLE

Kaynak: İHA