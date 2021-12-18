Gabon'da cinsel istismar iddiasıyla eski 17 yaş altı milli takım koçuna soruşturma açıldı

Gabon'da yüzlerce çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla, eski 17 yaş altı Milli Takım Teknik Direktörü Patrick Assoumou Eyi hakkında soruşturma açıldı.

Gabon Spor Bakanı Franck Nguema yaptığı açıklamada, yüzlerce çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Assoumou'ya, Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın talimatıyla soruşturma açıldığını duyurdu.

İddiaların çok ciddi ve kabul edilemez olduğunu belirten Nguema, soruşturmanın genişletilerek, spordaki bütün cinsel istismar iddialarının üzerine gidileceğini vurguladı.

"Capello" lakaplı Patrick Assoumou Eyi'nin, 17 yaş altı Milli Takım Teknik Direktörlüğü yaptığı 2015-2017'de yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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