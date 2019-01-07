Gabon'da Askeri Darbe Girişimi

Gabon'da ordu iktidarı ele geçirmek için darbe girişiminde bulundu. Sabahın erken saatlerinde ulusal radyo istasyonunu ele geçirerek darbe bildirisini okudu. Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ise azledildiğini açıkladı.

Afrika ülkesi Gabon'da, devlet radyosundan açıklama yapan ordu, demokrasiyi yeniden kurmak için yönetime el koyduğunu açıkladı. Sabahın erken saatlerinde devlet radyosunu ele geçiren ordu kısa bir bildiri okudu. Silahlı Kuvvetler bildirisini Ulusal Radyo'dan okuyan Gabon'un Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtseverlik Hareketi'nin Yüzbaşı Kelly Ondo Obiang, 'Ulusal İnşa Konseyi'nin kurulacağını belirterek, Fas'ta tedavi gören Devlet Başkanı Ali Bongo'dan duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi.

Yüzbaşı Kelly Ondo Obiang, Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun yeni yıl arifesinde yaptığı konuşmanın cumhurbaşkanının makamının sorumluluklarını yerine getirmeye devam etme kabiliyetiyle ilgili şüpheleri güçlendirdiğini bildirdi. Radyo mesajı yerel saatle 04.30'da yayınlandı. Hükümete yakın bir kaynak, ulusal televizyon istasyonunun etrafında silah sesleri olduğunu, ancak küçük bir grup asker gibi göründüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ekim ayında gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bongo Kasım ayından beri tedavi görmek için gittiği Fas'ta bulunuyor. Yeni yıl arifesindeki konuşmasında Bongo, sağlık sorunlarını kabul etmiş ancak iyileşmekte olduğunu söylemişti. Bongo konuşurken bazı sözleri karıştırmış, sağ kolunu hareket ettirememiş bununla birlikte sağlıklı olduğuna dair bir görüntü vermişti.

Bongo ailesi yarım yüzyıldır Gabon'u yönetiyor. Ali Bongo 2009'da vefat eden babasının yerine Cumhurbaşkanı oldu. Bongo 2016 seçimlerinde tekrar başa gelmiş ancak seçimleri tekrar kazanması hakkında dolandırıcılık iddialarının atılmasına neden olmuştu. - LIBREVILLE

Kaynak: İHA