Suudi Arabistan'a Giden Gabon Cumhurbaşkanı'ndan 1 Aydır Haber Yok

Suudi Arabistan'la ilgili Lübnan Başbakanı Hariri'nin rehin alınması, ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından bir garip haber daha geldi. Suudi Arabistan'da yapılan zirveye katılmak üzere 24 Ekim'de ülkesinden ayrılan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'dan haber alınamıyor.

1 AYDIR HABER ALINAMIYOR

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Suudi Arabistan'daki zirveye katılmak için 24 Ekim'de ülkesinden ayrıldı. Aradan neredeyse 1 ay geçti ancak Ali Bongo'dan hiç haber alınmadı.

AFRİKA BİRLİĞİ, GABON'A HEYET GÖNDERECEK

Gabonlu yetkililer, Cumhurbaşkanı'nın Riyad'da aşırı halsizlik yüzünden hastaneye kaldırıldığını duyurdu ama açıklamaları yetersiz bulan Afrika Birliği, Gabon'a uzman heyet gönderecek.

SAĞLIK DURUMUNDAN ENDİŞE DUYULUYOR

Heyet hem ülkedeki siyasi durum hem de Bongo'nun sağlığıyla ilgili bilgi alacak. Afrika Birliği Başkanı, Bongo'nun sağlık durumuyla ilgili bazı gelişmelerden endişe duyduklarını söyledi.

Bongo'nun bazı yetkileri, sağlık durumundaki belirsizlik nedeniyle kısa süre önce yardımcısına devredilmişti.