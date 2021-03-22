Gabon Büyükelçisi Avouma, Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ı ziyaret etti
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Gabon Büyükelçisi Avouma, Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ı ziyaret etti

22.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:23
Gabon Büyükelçisi Avouma, Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ı ziyaret etti

Gabon Büyükelçisi Jean Bernard Avouma, Türkiye'deki üniversiteler arasında en çok Gabonlu öğrencinin Karabük Üniversitesinde (KBÜ) olduğunu söyledi.

Gabon Büyükelçisi Jean Bernard Avouma, Türkiye'deki üniversiteler arasında en çok Gabonlu öğrencinin Karabük Üniversitesinde (KBÜ) olduğunu söyledi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret eden Avouma, Karabük'e hem Gabonlu öğrencileri hem de ilgilerini çeken KBÜ'yü görmek için geldiklerini ifade etti.

KBÜ'nün iyi bir yerleşkesinin olduğunu belirten Avouma, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba dost iki devlet başkanı. Hatta dosttan da öte kardeş gibi. Karabük Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler iki ülke arasında köprü olacak. Sonraki yıllarda inşallah daha fazla öğrenci göndereceğiz." diye konuştu.

Rektör Polat da konuk Büyükelçiyi Karabük Üniversitesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karabük Üniversitesinde öğrenim gören Gabonlu öğrenci sayısını artırmak istediklerini söyleyen Polat, şöyle devam etti:

"Bu konuda çalışmalarımız var. KBÜ olarak 6 Haziran'da Gabon'da YÖS sınavı yapacağız. Ben bizzat Gabon'a gitmek ve oradaki üniversitelerle görüşmeler yapmak istiyorum. Böylece karşılıklı anlaşmalar yaparak birlikte ortak akademik faaliyetlerde de bulunabiliriz."

Avouma, ziyaretin ardından beraberindeki heyetle Gabonlu öğrencilerle toplantı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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