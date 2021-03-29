Gabile nedir? Gabile ne demektir? Gabile tarihi, içeriği, telefon uygulamaları nelerdir?

Gabile, LGBT kullanıcılara yönelik merkezi İstanbul'da bulunan üyelerine arkadaşlık, partner, sohbet ve cinsellik arayışı sunan Türkiye'nin en büyük eşcinsel arkadaşlık portali ve LGBT sosyal ağıdır. Peki, Gabile nedir? Gabile ne demektir? Gabile tarihi, içeriği, telefon uygulamaları nelerdir? Gabile ne zaman kurulmuştur?

Gabile, LGBT kullanıcılara yönelik merkezi İstanbul'da bulunan üyelerine arkadaşlık, partner, sohbet ve cinsellik arayışı sunan Türkiye'nin en büyük eşcinsel arkadaşlık portali ve LGBT sosyal ağıdır. Peki, Gabile nedir? Gabile ne demektir? Gabile tarihi, içeriği, telefon uygulamaları nelerdir?Gabile ne zaman kurulmuştur? İşte detaylar haberimizde...

GABİLE NEDİR?

Gabile, LGBT kullanıcılara yönelik merkezi İstanbul'da bulunan üyelerine arkadaşlık, partner, sohbet ve cinsellik arayışı sunan Türkiye'nin en büyük eşcinsel arkadaşlık portali ve LGBT sosyal ağıdır. 1999 yılında açılmıştır. İnternet sitesinde profil oluşturma, LGBT etkinlikleri ile alakalı bilgi, haber sunan çevrim içi arkadaş ve partner bulma, aranılan tüm cinsel yönelimlere göre fotoğraf, kişisel yazı ve sohbet yapma olanağı sağlar. İnternet sitesinin tüm Türkiye genelinde 2009 itibarıyla 225.000 kayıtlı kullanıcısı vardır. Üyelik şekli veya tercihi; kullanıcılar, rehber, kulüpler ve eskortlar olmak üzere 4 şekildedir. Toplamda 4 dil seçeneği bulunan internet sitesinde üyelik sırasında cinsel kimlik ve yönelimini belirtmek için aktif gey, pasif gey, AP gey, lezbiyen, biseksüel bay, biseksüel bayan, travesti, transeksüel olarak 8 farklı seçenek vardır. Ayrıca sitede Seyhan Arman'ın yanı sıra birçok isim köşe yazarlığı yapmaktadır. Shemaleturk.com adıyla eşcinsel ve transgender bireylere yönelik bir yan internet sitesi mevcuttur. Ücretli (gold) ve ücretsiz olarak iki tür üyelik mevcuttur. Radyo Gabile adında Sibel Tüzün, Yonca Evcimik, Zeynep, Aydın, Vj Bülent gibi birçok ünlü ismi yayınına konuk etmiş radyo kanalı mevcuttur. Yine Gabile'nin Taksim'de bulunan eşcinsellere yönelik Club Otherway isimli gey barı bulunmaktadır.

GABİLE NE ZAMAN KURULMUŞTUR?

Aynı sitede "Eskuel" takma isimli Can ve "Eriss" takma isimli Tamer tarafından kurulan internet sitesi 1999'dan bu yana aktiftir.

GABİLE İÇERİĞİNDE NE VAR?

İnternet sitesinde yer alan Gabile ambleminin yanında "+18" seçeneği yer almaktadır. Üyeler pornografik veya pornografi algısı yaratabilecek resimler yükleyemediği gibi eskort (ücretli) yazışmalar yapamamaktadır. Üyelik sözleşmesinde 18 yaşından küçük bireyler üye olamaz ibaresi yer almaktadır. Yine internet sitesinde pornografi, 18 yaşından küçük kullanıcılar, argo konuşmak, seviyesizce davranışlar yasaktır bilgisi yer almaktadır.

TELEFON UYGULAMALARI

Gabile.com internet sitesinin cep telefonlarına yönelik mobil uzantısı M.Gabile.com'da var olup, uygulama internet sağlayıcısı olan cep telefonlarından açılmaktadır. İnternet sitesinde olan mevcut özellikler telefon uygulamasında da aynen mevcut olup uygulama da kullanıcıların bulundukları yerden diğer kullanıcıların mesafeye göre uzaklığını görmeleri mümkündür. Ayrıca Radyo Gabile'nin bir cep telefonu uygulaması bulunmaktadır.