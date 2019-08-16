Gaber Dobrovoljc, Fatih Karagümrük'te

16.08.2019 22:05

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, savunma oyuncusu Gaber Dobrovoljc'u kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Transfer dönemini hızlı geçiren takımımız, defans hattına bir ismi daha ekledi." ifadesi kullanıldı.

26 yaşındaki Sloven stoperin, ikinci başkan Serkan Hurma'nın da hazır bulunduğu törende kendisini Fatih Karagümrük'e bağlayan sözleşmeye imza attığı aktarıldı.

Kaynak: AA