Gabe Newell Steam Deck Siparişlerini Elden Teslim Ediyor

İddialara göre Valve'ın sevilen CEO'su Gabe Newell yeni el konsolları Steam Deck için kolları sıvayıp fiziksel olarak teslimata çıkmaya başladı.

Reddit'te iki kullanıcı bugün sipariş verdikleri Steam Deck ürünlerinin, bizzat Gabe Newell tarafından getirildiğini iddia etti. Ürün 25 Şubatta satışa çıkmıştı. GabeN, kendi bölgesinde yer alan müşterilere elden teslimat yapıyor mudur doğrusu bilemiyoruz ancak çok da imkansız görünmüyor. Özellikle 'bitfiddler0' isimli kullanıcı, güvenlik kamerasından teslimat anının fotoğrafını da yakalamış. Aşağıda fotoğrafı görüyorsunuz.

Oyun Konsolu Nedir?

Doğrusu fotoğrafta maskeli bir teslimatçı var ve güvenlik kamerası görüntüsü olduğu için görüntü kalitesi de zayıf. Ancak kabul edelim, vücut yapısı ve görünüşü Gabe Newell'a oldukça benziyor. İddia iki üç farklı kullanıcı tarafından da dile getirildiği için ihtimal de artıyor.

Steam Deck Neye Benziyor?

Cebinizde bir bilgisayarla gezmek ve Steam kütüphanenize erişmek ister misiniz? İşte Steam Deck tam olarak buna olanak sağlıyor. Her ne kadar teslimatçının kendisi kadar konuşulmamış olsa da oradan da ilk görünümler gelmeye başladı. Ürün şu an 399$ fiyat etiketiyle satılıyor. Aşağıda teslimatı GabeN tarafından yapıldığı iddia edilen bir konsolun ilk görüntüsünü görebilirsiniz.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de teslimatların Valve'ın patronu tarafından yapılmayacağı kesin ama sizce cihaz almaya değer duruyor mu? ya da ülkemizde hangi fiyatlardan satılır? Yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Sonraki içeriklerimizde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.

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