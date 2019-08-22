G7 zirvesinde küreselleşme karşıtlarının protestolarına Sarı Yelekliler de katılacak

G7 zirvesinde küreselleşme karşıtlarının protestolarına Sarı Yelekliler de katılacak

Fransa’da ülke genelinde düzenledikleri iktidar karşıtı gösterilerle uzun süre gündemde kalan “sarı yelekliler”, bu kez G7 zirvesinde küreselleşme karşıtlarının protestolarına destek verecek.

22.08.2019 09:15
G7 zirvesinde küreselleşme karşıtlarının protestolarına Sarı Yelekliler de katılacak

Fransa'da ülke genelinde düzenledikleri iktidar karşıtı gösterilerle uzun süre gündemde kalan Sarı Yelekliler, bu kez G7 zirvesinde küreselleşme karşıtlarının protestolarına destek verecek.


Fransa'nın tatil beldesi Biarritz kentinde hafta sonu düzenlenecek olan zirve sırasında gerçekleşecek gösterilere, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile daha etkin mücadele isteyen sivil toplum kuruluşlarıyla, Basklı milliyetçiler de destek verecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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