G7 Zirvesi sona erdi: Trump İran ile görüşmeye 'yeşil ışık' yaktı
Fransa'nın Biarritz kentinde sona eren G7 Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump önemli açıklamalarda bulundu.
Ortak basın toplantısında Başkan Donald Trump Tahran yönetimi ile masaya oturmaya hazır olduğunu belirtti. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğinin altını çizen Trump, İran'ın "bölge istikrarını tehdit etmemesi gerektiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle