G7 zirvesi saat kaçta başlıyor? G7'de gündem Kripto paraları durumu olacak

7 farklı ülkenin katılımı ile gerçekleşen G7 zirvesi saat kaçta yapılacak sorusu gündem oldu. G7 zirvesinde bu yıl, koronavirüsten kaynaklanan ekonomik sorunlar ön planda olacak. Bu yıl G7 zirvesinde kripto para konuşulacak. G7 zirvesi ne zaman yapılacak? G7 zirvesi saat kaçta başlıyor? G7'de gündem Kripto paraları durumu olacak

G7 zirvesi saat kaçta başlıyor sorusunun cevabı merak edilen konulardan birisi oldu. ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Almanya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 grubundaki üye ülkeler net küresel zenginliğin %64'ünü (263 trilyon $) oluşturuyor. 12 Şubat 2021 tarihinde 7 ülkenin başkanlarının bir araya gelmesiyle yapılacak olan G7 zirvesi için geri sayım başladı. Peki G7 zirvesinin bu yılki konusu ne olacak? G7 zirvesinde kripto para konuşulacak mı?

G7 ZİRVESİ SAAT KAÇTA?

1975 yılından bu yana toplanan G7 zirvesi bu yılda 7 ülkenin başkanının bir araya gelmesiyle 12 Şubat'ta yapılacak. G7 zirvesinin saat kaçta yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu yıl ABD Başkanı olarak Joe Biden'ın ilk kez katılacağı G7 zirvesinin en önemli konularından birisi de koronavirüsten etkilenen küresel ekonomi ve kripto para piyasası olacak.

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankaları aracılığıyla kripto para üretimine dair ortaya çıkan gündemin tartışılacağı G7 zirvesinin önemli konularından birisi de, finans liderlerinin yükselen piyasa borç sorunları ve dijital vergilendirme hususu olacak.

Bu yıl İngiltere'nin ev sahipliği ile yapılan G7 zirvesine; Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada başkanları katılacak.

G7 ZİRVESİ NEDİR?

G7 (Group of Seven), dünyanın ekonomisi en büyük yedi ülkenin arasında bir birliktir. Grup Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşmakta olup Avrupa Birliği de G7 içinde temsil edilmektedir.

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