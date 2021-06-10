G7 Zirvesi'nin düzenleneceği Cornwall Kontluğu'nda şüpheli paket alarmı
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G7 Zirvesi'nin düzenleneceği Cornwall Kontluğu'nda şüpheli paket alarmı

G7 Zirvesi'nin düzenleneceği Cornwall Kontluğu'nda şüpheli paket alarmı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İngiltere'de yarın düzenlenecek olan G7 Zirvesi öncesi ülkenin Cornwall Kontluğu'nda yer alan Falmouth Oteli'nde şüpheli paket alarmı verildi.

İngiltere'de yarın düzenlenecek olan G7 Zirvesi öncesi ülkenin Cornwall Kontluğu'nda yer alan Falmouth Oteli'nde şüpheli paket alarmı verildi. Falmouth kasabasında güvenlik önlemleri arttırıldı.

İngiltere'de yarın düzenlenecek olan G7 zirvesi öncesi hazırlıklar devam ederken, İngiltere'nin Cornwall Kontluğu'nda yer alan Falmouth Oteli'nde şüpheli paket alarmı, yetkilileri harekete geçirdi. İngiliz polisi tarafından yapılan açıklamada, Falmouth Oteli'nin dışarıdaki arazide şüpheli bir paket bulunmasının ardından Otel'den ve komşu binalardan yaklaşık 100 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Devon ve Cornwall Polisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, olay yerinde polis ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi. İlerleyen saatlerde ise Kraliyet Donanması Patlayıcı Mühimmat İmha ekibi tarafından şüpheli paketin, güvenli olduğunun ilan edilmesinin ardından 100 metrelik güvenlik kordonunun aldırıldığı ve bölge sakinlerinin girişine izin verildiği ifade edildi. Polis, "Paketin toplanıp, olay yerinden kaldırılana kadar küçük bir grup memur olay yerinde kalacak. Şu anda bunun bir aldatmaca olay olduğuna inanıyoruz ve cezai soruşturma başlatıldı" dedi. - PLYMOUTH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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