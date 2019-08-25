G7 Zirvesi'nde ikinci gün: Trump İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

25.08.2019 11:30

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kasabasında düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Fransa, Japonya, İngiltere, İtalya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin toplantısı ikinci gününe başladı. Liderler bugün "eşitsizlikle mücadele", "uluslararası ekonomi/ticaret ve uluslararası güvenlik konusunda takvim oluşturma" ve "G7'nin Afrika ile ortaklığı" konulu oturumlara katılacak.



Diğer taraftan liderler ikili görüşmelerle hem kendi ülkelerinin ilişkilerini hem de dünya gündemini değerlendiriyor. Euronews.com'da Görüntüle