G7 zirvesi: Liderler Kabil Havalimanı'nda çekilme tarihini erteleme konusunda uzlaşamadı
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G7 zirvesi: Liderler Kabil Havalimanı'nda çekilme tarihini erteleme konusunda uzlaşamadı

G7 zirvesi: Liderler Kabil Havalimanı'nda çekilme tarihini erteleme konusunda uzlaşamadı
BBC - Haberler | Dünya

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ev sahipliğinde yapılan sanal G-7 zirvesi tamamlandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ev sahipliğinde yapılan sanal G-7 zirvesi tamamlandı.

Afganistan gündemiyle toplanan liderler, Batılı askerlerin Kabil Havalimanı'ndan çekilme süreci konusunda uzlaşamadı.

Başkent Kabil'in beklenmedik bir hızla Taliban'ın eline geçmesi sonucu Batılı ülkeler, Afganistan'da kendileri için çalışan kişileri, Taliban yönetiminde yaşamak istemeyen kadınları ve insan hakları savunucularını ülkeden çıkarabilecek yeterli zamana kavuşamamıştı. Bu nedenle bazı ülkeler, ABD'nin Kabil Havalimanı'ndan çekilme tarihini ertelemesini talep ediyordu.

Havalimanındaki Batılı askerlerin çoğunun ABD askerleri olması nedeniyle, ABD'nin desteği olmadan bu görevin devam ettirilmesi mümkün görülmüyor.

Toplantı sürerken bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı, 31 Ağustos olarak belirlenen çekilmenin ertelenmeyeceğini açıkladı.

Biden yönetiminden bir yetkili de 31 Ağustos tarihinin değiştirilmeyeceğini belirtti.

Toplantının ardından bir açıklama yapan İngiltere Başbakanı Johnson ise "Israr ettiğimiz ilk konu, 31 Ağustos'tan sonra da tahliyelere devam edebilmek" dedi.

Johnson, Afganistan'ı terk etmek isteyenlere bu imkanın tanınması gerektiğini, G7'nin bu konuda ısrarcı olduğunu söyledi ve ekledi:

"Şu ana kadar 57 uçakla 9 bin kişiyi tahliye ettik. Devam edebileceğimiz son ana kadar bunu sürdüreceğiz.

"Fakat havalimanındaki durum iyiye gitmiyor."

Johnson, tahliyelere dair "ortak bir yaklaşım" ve Taliban'a dair neler yapılması gerektiği konularında uzlaşıldığını da aktardı.

İngiltere'de muhalefetten eleştiri

Zirvenin ardından konuşan İngiltere'de ana muhalefette bulunan İşçi Partisi'nin dışişlerinden sorumlu kıdemli siyasetçisi Lisa Nandy, Johnson'ın Biden'ı 31 Ağustos'u erteleme konusunda ikna edememesinin son derece utanç verici olduğunu söyledi.

ABD basını da Biden'ın bu tarihi ertelememesini, Taliban'a karşı "teslimiyet" olarak yorumladı.

İtalya ise Afganistan'da yaşananları Rusya ve Çin gibi daha fazla ülkeyle birlikte tartışabilmek için bir G20 toplantısı yapmak istediğini açıkladı.

G7 zirvesinin ardından bir açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Afganları korumanın ahlaki bir görev olduğunu söyledi.

Von der Leyen, özellikle eğitimli kadınların, kızların, gazetecilerin, insan hakları savunucularının, öğretmenlerin, yargıçların ve hukukçuların ülkeden göç edebilmesinin öncelikli olduğunu belirtti.

BBC
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