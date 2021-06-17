G7 Üyesi Ülkeler Karbon Kaçağı Konusunda İşbirliği Sözü Verdi

Avrupa Birliği'nin belirli kirletici malların ithalatına sınırda karbon düzenlemesi uygulamak için bir plan önermesinden haftalar önce, G7 üyesi ülkelerin liderleri karbon kaçağıyla mücadele kapsamında birlikte çalışma sözü verdi.

Avrupa Birliği'nin belirli kirletici malların ithalatına sınırda karbon düzenlemesi uygulamak için bir plan önermesinden haftalar önce, G7 üyesi ülkelerin liderleri karbon kaçağıyla mücadele kapsamında birlikte çalışma sözü verdi.

AB gibi en fazla CO2 emisyonu üreten ülkelerin salınımlarını azaltmak için uyguladıkları politikalar, karbon kaçağı endişelerini artırıyor. Karbon kaçağı, şirketlerin üretimlerini çevreyi daha ucuza kirletebilecekleri ülkelere kaydırmaları riski anlamına geliyor.

G7 liderleri Pazar günü ortak bir bildiride, "Biz karbon kaçağı riskini kabul ediyoruz ve bu riski ele almak ve ticaret uygulamalarımızı Paris anlaşması kapsamındaki taahhütlerimizle uyumlu hale getirmek için işbirliği içinde çalışacağız. " ifadelerine yer verdiler. Liderler, karbondioksite fiyat koyma politikalarının ekonomilerini karbondan arındırmalarına yardımcı olacağını söylediler. Ancak, sınırda karbon düzenlemelerinden net bir şekilde bahsetmediler.

AB politikasının bir taslağı, demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre ve elektrik ithalatçılarının mallarını AB sınırından geçirmek için dijital sertifika satın almalarını gerektirecek. Her sertifika, malların üretim sürecinde atmosfere salınan bir ton CO2 emisyonunu temsil etmektedir.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre