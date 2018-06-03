G7 Üyesi 6 Ülke ABD'ye Karşı Birleşti

G7 üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Kanada'da üç gün süren toplantısı sonrasında grubun altı üyesi ile Avrupa Birliği, ABD'nin yeni gümrük tarifelerine karşı birleşerek, Washington'a çağrıda bulunup tarifelerin uygulanmasını geri çekmesini istedi.

G7 Üyesi 6 Ülke ABD'ye Karşı Birleşti

G7 üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Kanada'da üç gün süren toplantısı sonrasında grubun altı üyesi ile Avrupa Birliği, ABD'nin yeni gümrük tarifelerine karşı birleşerek, Washington'a çağrıda bulunup tarifelerin uygulanmasını geri çekmesini istedi.

Kaynak: Dunya.com

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