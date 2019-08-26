G7 ülkelerinden Amazon'daki orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına 20 milyon dolar

26.08.2019 15:15

G7 zirvesinde bir araya gelen dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülke lideri Dünya'nın akciğeri olarak bilinen Amazon ormanlarında devam eden yangınları söndürmek için Brezilya'ya 20 milyon dolar yardım yapma kararı aldı.



Fransa hükümetinin yaptığı açıklamaya göre "Para yardımı özellikle yangın söndürme uçakları Canadair alınmasını sağlayacak. G7 ayrıca, bu hava filosuna ek olarak, bölgeyi yeniden ağaçlandırmak için eylül ayı sonunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulacak olan orta vadeli yardım konusunda anlaştı. Euronews.com'da Görüntüle