G7 ülkeleri maliye bakanlarından Facebook'a kripto para Libra için 'güvenlik' çağrısı

Fransa'da ikinci ve son günü düzenlenen G7 ülkeleri maliye bakanları toplantısında, Facebook'un kripto parası "Libra" gibi dijital para birimlerinin para aklamada kullanılmaması ve sahiplerinin korunması için "en yüksek yasal düzenleme standartlarına" tabii tutulması gerektiği çağrısı yapıldı.

Fransa'nın Chantilly kentinde toplanan G7 maliye bakanları, dijital ekonominin ortaya çıkardığı vergi sorunlarının ele alınması ve asgari düzeyde kurumlar vergisi için planların ilerletilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Euronews.com'da Görüntüle