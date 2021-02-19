G7 ülkeleri, Kovid-19'la mücadelede iş birliklerini yoğunlaştıracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

G7 ülkeleri, Kovid-19'la mücadelede iş birliklerini yoğunlaştıracak

19.02.2021 20:49 | Son Güncelleme: 19.02.2021 20:52
G7 ülkeleri, Kovid-19'la mücadelede iş birliklerini yoğunlaştıracak

Dünyanın en büyük 7 ekonomisinin oluşturduğu G7 ülkelerinin liderleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliklerini yoğunlaştırma kararı aldı.

Dünyanın en büyük 7 ekonomisinin oluşturduğu G7 ülkelerinin liderleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliklerini yoğunlaştırma kararı aldı.

G7 Liderler Zirvesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın liderliğinde video konferans yöntemiyle yapıldı.

Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) liderlerini bir araya getiren zirvede, ağırlıklı olarak Kovid-19 sonrası ekonomilerin yeniden inşası ve az gelişmiş ülkelere aşı ulaştırılması konuları ele alındı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinin ardından katıldığı ilk uluslararası toplantı olma özelliği taşıyan zirve sonunda yayımlanan bildiride, Kovid-19'u yenmek ve daha iyi şekilde yeniden kalkınmak için birlikte çalışma kararlılığı dile getirildi.

Bildiride, ülkelerin 2021'i çok taraflılık için bir dönüm noktası yapmak, hem kendi halkları hem de dünyanın sağlığı ve refahını teşvik eden bir iyileşmeyi şekillendirmek için birlikte çalışacakları vurgulanarak, Kovid-19'la mücadele iş birliğini yoğunlaştıracakları belirtildi.

Kovid-19 tanı ve tedavi araçları ile aşı geliştirilmesinin ve bunlara tüm ülkelerin eşit erişiminin hızlandırılması amacıyla oluşturulan "Kovid-19 Araçlarına Erişim Hızlandırıcısı (ACT-A)" adlı girişim ile Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) verilen desteğe işaret edilen bildiride, G20 ülkeleri ve diğer uluslararası kuruluşlardan da katkı istendi.

Kovid-19'un, dünyanın gelecekteki olası sağlık risklerine karşı daha güçlü savunmaya ihtiyacı olduğunu gösterdiği vurgulanan bildiride, bu konuda dünya çapında hazırlık ve iş birliği yapmanın önemi üzerinde duruldu.

"Yeşil bir dönüşüm" ve temiz enerjiye geçiş taahhütleri

Liderlerin iklim değişikliğiyle mücadele ve biyolojik çeşitlilik kaybının tersine çevrilmesini, planlarının merkezine koyacağı sözünü verdiği bildiride, Paris Anlaşması'na atıfta bulunularak, en geç 2050'ye kadar emisyonları azaltan, istihdam yaratan "yeşil bir dönüşüm" ve temiz enerjiye geçiş taahhütlerinin yerine getirileceği kaydedildi.

Bildiride, tüm halklar için adil ve karşılıklı yarar sağlayan bir küresel ekonomik sistemi desteklemek amacıyla Çin gibi büyük ekonomiler, G20 ülkeleri ve diğer oluşumlarla ilişki kurulacağı belirtilerek, "Liderler olarak, pazar odaklı olmayan politika ve uygulamalara karşı ortak yaklaşımlar geliştirmek için birbirimize danışacağız ve tüm ülkeleri etkileyen önemli küresel sorunları ele almak için başkalarıyla iş birliği yapacağız." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Özge Özder İrem Derici Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Osman Özköylü Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Terör İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: G7 ülkeleri, Kovid-19'la mücadelede iş birliklerini yoğunlaştıracak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 20:53:40. #1.15#
title