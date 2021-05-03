G7 Ülkeleri İngiltere'nin başkenti Londra'da buluşuyor
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G7 Ülkeleri İngiltere'nin başkenti Londra'da buluşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19) salgını başlangıcından bu yana ilk kez yüz yüze toplantı için İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geliyor.

19) salgını başlangıcından bu yana ilk kez yüz yüze toplantı için İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geliyor.

İngiltere'nin ev sahipliğini yaptığı G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı, korona virüs salgınında ilk kez yüz yüze yapılan toplantı olacak. Başkent Londra'da Covid-19, iklim değişikliği ile Çin ve Rusya'nın uluslararası stratejilerindeki sorunların görüşüleceği toplantının akşam yemeği ile başlayacağı belirtildi. Ayrıca toplantıda düşük ve orta gelirli ülkelere 15 milyar dolarlık yardım paketi ile 2 yıl boyunca 40 milyon kız çocuğunun eğitiminin desteklenmesine yönelik anlaşmaya varılmasının beklendiği kaydedildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı açıklamada, kız çocuklarını eğitmenin akıllıca bir yatırım olduğunu belirtti. Yeni hedefin genç kadınlar için sürekli eğitim sağlamaya yardımcı olacağını kaydeden Raab, bu yardımların "sadece bireylerin değil, tüm toplulukların ve ulusların servetini güçlendireceğini" ifade etti.

İngiltere, bu hafta G7 üyelerinin yanı sıra Avustralya, Hindistan, Güney Afrika ve Güney Kore dışişleri bakanlarını da Londra'ya görüşmek üzere davet etti.

Toplantı öncesi Raab ve Blinken bir araya geldi

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın toplantıdan önce ortak hedefleri tartışmak için bir araya geldiği belirtildi. Raab'ın Blinken ile ABD'nin iklim değişikliği ile mücadele konusundaki küresel çabalarına yeniden dahil olma ve daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedilen İran ile bir nükleer anlaşmaya varma isteğine yönelik görüştüğü belirtildi.

Raab, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi ile görüştü

Bakan Raab, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'yi Hindistan-Pasifik bölgesinde ve dünyada iyilik için bir güç olarak ticaret, güvenlik işbirliği ve stratejik ortaklığı hakkında değerli tartışmalar için ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Bakan Blinken, Bakan Motegi ve Bakan Eui-yong ile bir araya geldi

G7 Zirvesi öncesi ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ile ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerde Covid-19 salgını ve iklim krizinin yanı sıra Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD-Japonya-Güney Kore'nin üçlü işbirliğinin ele alındığı aktarıldı. - LONDRA

G7 Ülkeleri İngiltere'nin başkenti Londra'da buluşuyor
G7 Ülkeleri İngiltere'nin başkenti Londra'da buluşuyor
G7 Ülkeleri İngiltere'nin başkenti Londra'da buluşuyor
G7 Ülkeleri İngiltere'nin başkenti Londra'da buluşuyor
G7 Ülkeleri İngiltere'nin başkenti Londra'da buluşuyor
G7 Ülkeleri İngiltere'nin başkenti Londra'da buluşuyor
G7 Ülkeleri İngiltere'nin başkenti Londra'da buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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