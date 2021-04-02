G7 ülkeleri Etiyopya'daki insan hakları ihlallerine yönelik iddiaların soruşturulması çağrısı yaptı
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G7 ülkeleri Etiyopya'daki insan hakları ihlallerine yönelik iddiaların soruşturulması çağrısı yaptı

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
G7 ülkeleri Etiyopya'daki insan hakları ihlallerine yönelik iddiaların soruşturulması çağrısı yaptı

G7 ülkeleri, Etiyopya'nın Tigray eyaletinde yaşandığı ileri sürülen insan hakları ihlallerinin soruşturulması için bağımsız, şeffaf ve tarafsız soruşturma çağrısında bulundu.

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G7 ülkeleri, Etiyopya'nın Tigray eyaletinde yaşandığı ileri sürülen insan hakları ihlallerinin soruşturulması için bağımsız, şeffaf ve tarafsız soruşturma çağrısında bulundu.

ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'nin dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, Tigray'daki sivil ölümleri, cinsel saldırılar, ayrım gözetmeyen bombardıman ile mültecilerin ve yerli halkın zorla yerinden edilmesi kınandı.

Çatışmadaki tüm tarafların sivillerin güvenliğini sağlamak ve uluslararası hukuka uymak zorunda olduğu kaydedilen açıklamada, bölgede acil şekilde insani yardım erişimine izin verilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, insan hakları ihlallerine ilişkin raporların endişe verici olduğuna dikkat çekilerek, bağımsız, şeffaf ve tarafsız bir soruşturmanın elzem olduğu ifade edildi.

G7 ülkeleri ayrıca, Eritre kuvvetlerinin bölgeden çekilecek olmasından memnuniyet duyulduğunu belirtti.

Yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 5 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı 75 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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