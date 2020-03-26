G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında ABD'nin 'Vuhan virüsü' ısrarı G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) koronavirüs (Covid-19) salgını için 'Vuhan virüsü' ifadesini kullanma ısrarı nedeni ile ortak açıklama yayımlanamadı.

G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) koronavirüs (Covid-19) salgını için 'Vuhan virüsü' ifadesini kullanma ısrarı nedeni ile ortak açıklama yayımlanamadı.

Avrupalı bir yetkili G7 üyeleri arasında birçok anlaşmazlık olduğunu ancak 'Vuhan virüsü' ifadesinin en büyük engel olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle