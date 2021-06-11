G7'nin yoksul ülkelere 1 milyar doz Kovid-19 aşısı bağışlaması bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

G7'nin yoksul ülkelere 1 milyar doz Kovid-19 aşısı bağışlaması bekleniyor

G7'nin yoksul ülkelere 1 milyar doz Kovid-19 aşısı bağışlaması bekleniyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Güncel

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 ülkelerinin 2022 yılının sonuna kadar fakir ülkelere toplam 1 milyar doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bağışlamasının planlandığını bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 ülkelerinin 2022 yılının sonuna kadar fakir ülkelere toplam 1 milyar doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bağışlamasının planlandığını bildirdi.

İngiliz Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İngiltere'nin aşı programının başarısının bir sonucu olarak artık fazla dozumuzu ihtiyacı olanlarla paylaşabilecek durumdayız. Bunu yaparak, bu salgını temelli yenmek için büyük bir adım atacağız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Johnson'ın G7 liderlerinin fakir ülkelere toplam 1 milyar doz Kovid-19 aşısının bağışlanmasını beklediği aktarıldı.

İngiltere'nin ilk etapta siparişlerinden artan 100 milyon doz Kovid-19 aşısını bağışlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya gelecekler

G7 ülkelerinin liderleri, salgınının başlamasından bu yana ilk kez, Galler'e bağlı Cornwall'daki Carbis Koyu'nda bugün başlayacak ve 13 Haziran'a kadar sürecek zirvede bir araya geliyor.

1975'te oluşturulan G7, her yıl bir ülkenin liderliğinde özellikle ekonomi gündeminin değerlendirilmesi, ortak politikaların oluşturulması ve iş birliğinin artırılması amacıyla toplanıyor.

Zirvede, devam eden salgın, küresel jeopolitik riskler ve iklim değişikliği gibi önemli başlıkların ele alınması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın başkanlığını yapacağı zirveye, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel katılıyor.

Zirveye bu yıl ayrıca Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi de konuk ülke liderleri olarak davet edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Macron'dan Erdoğan sorusuna yanıt: Birbirimizi görmeye ihtiyacımız var
Macron'dan Erdoğan sorusuna yanıt: Birbirimizi görmeye ihtiyacımız var
Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sahel'deki 'Barkhane Operasyonu'nu sona erdireceklerini duyurdu
Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sahel'deki "Barkhane Operasyonu"nu sona erdireceklerini duyurdu
Son dakika haberi | Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel bölgesinde 2014'ten bu yana devam eden 'Barkhane Operasyonu'nu sona erdireceklerini bildirdi.
Son dakika haberi | Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel bölgesinde 2014'ten bu yana devam eden "Barkhane Operasyonu"nu sona erdireceklerini bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Sedat Peker Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
G7'nin yoksul ülkelere 1 milyar doz Kovid-19 aşısı bağışlaması bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 08:58:49. #1.16#

title