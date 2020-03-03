Haberler » Ekonomi » G7'nin 'koronavirüs' zirvesinden öneri çıkmadı - Ekonomi

G7'nin 'koronavirüs' zirvesinden öneri çıkmadı

Piyasaların merakla beklediği G7 ülkelerinin merkez bankası başkanlarını ve maliye bakanlarını bir araya getiren telekonferans sona erdi.

03.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:54
G7'nin 'koronavirüs' zirvesinden öneri çıkmadı

Piyasaların merakla beklediği G7 ülkelerinin merkez bankası başkanlarını ve maliye bakanlarını bir araya getiren telekonferans sona erdi. Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda koronavirüs ile mücadele eylemleri için spesifik bir öneri çıkmadı.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler