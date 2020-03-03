G7'nin 'koronavirüs' zirvesinden öneri çıkmadı

03.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:54

Piyasaların merakla beklediği G7 ülkelerinin merkez bankası başkanlarını ve maliye bakanlarını bir araya getiren telekonferans sona erdi. Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda koronavirüs ile mücadele eylemleri için spesifik bir öneri çıkmadı.