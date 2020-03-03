G7'nin 'koronavirüs' zirvesinden öneri çıkmadı
Piyasaların merakla beklediği G7 ülkelerinin merkez bankası başkanlarını ve maliye bakanlarını bir araya getiren telekonferans sona erdi.
03.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:54
Piyasaların merakla beklediği G7 ülkelerinin merkez bankası başkanlarını ve maliye bakanlarını bir araya getiren telekonferans sona erdi. Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda koronavirüs ile mücadele eylemleri için spesifik bir öneri çıkmadı.
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Kaynak: Dunya.com