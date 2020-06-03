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G7 maliye bakanlarından yoksul ülkelerin borç ödemelerine ilişkin ortak açıklama Açıklaması

G7 maliye bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı en yoksul ülkelerin borç ödemelerinin geçici olarak askıya alınması kararını uygulama taahhütlerini yineleyerek, 2020 sonuna kadar öngörülen uygulamanın daha uzun sürebileceğini bildirdi.

G7 maliye bakanlarından yoksul ülkelerin borç ödemelerine ilişkin ortak açıklama Açıklaması
03.06.2020 22:23 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:23

G7 maliye bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı en yoksul ülkelerin borç ödemelerinin geçici olarak askıya alınması kararını uygulama taahhütlerini yineleyerek, 2020 sonuna kadar öngörülen uygulamanın daha uzun sürebileceğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan duyuruya göre, G7 maliye bakanları, borç şeffaflığı ve sürdürülebilirliğine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, G7 maliye bakanlarının en yoksul ve savunmasız ülkelere odaklanarak Kovid-19 salgınına karşı atılan uluslararası ekonomik adımların geliştirilmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altı çizildi.

Kovid-19 salgınının birçok düşük gelirli ülkede mevcut borç kırılganlıklarını kötüleştirdiği belirtilen açıklamada, borç sürdürülebilirliğinin ve şeffaflığının önemine işaret edildi.

Kovid-19'la mücadelede düşük gelirli ülkelere yardımcı olma kararlılığı yinelendi

Uluslararası finans kuruluşlarının en savunmasız ülkeleri destekleme çabalarının memnuniyetle karşılandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"En yoksul ülkeler için resmi ikili borç ödemelerini, 2020 sonuna kadar ve muhtemelen daha uzun süreli askıya alarak ve salgına müdahale etmeleri amacıyla bu ülkelere sosyal, tıbbi ve diğer önlemleri finanse etmeleri için mali imkan sağlayarak, G20 ve Paris Kulübü tarafından kabul edilen Borç Hizmetini Askıya Alma Girişimi'ni uygulamayı taahhüt ediyoruz."

Açıklamada, tüm resmi kreditörlerin bunu uygulamaya davet edileceği belirtildi.

Kovid-19 salgınına müdahalede düşük gelirli ülkelere yardımcı olma kararlılığı yinelenen açıklamada, borç sürdürülebilirliği ve şeffaflığını güvence altına almak için G20, Paris Kulübü, IMF, Dünya Bankası ve diğer kreditörlerle çalışılmaya devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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