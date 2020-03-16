G7 liderleri telekonferans yöntemi ile acil zirve gerçekleştirecek Görüşmede Covid-19 salgını için alınabilecek ilave eş zamanlı tedbirler ve finans piyasalarının güçlendirilmesi ele alınacak. Bunların yanı sıra bir aşı bulunması için de işbirliği üzerinde çalışılacak.

G7 liderleri pazartesi günü telekonferans yöntemi ile acil bir zirve gerçekleştirme kararı aldı.

Görüşmede Covid-19 salgını için alınabilecek ilave eş zamanlı tedbirler ve finans piyasalarının güçlendirilmesi ele alınacak. Bunların yanı sıra bir aşı bulunması için de işbirliği üzerinde çalışılacak. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com