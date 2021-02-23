G7 dışişleri bakanlarından göstericilere şiddet uygulayan Myanmar ordusuna ortak tepki

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ortak açıklama yaparak "barışçıl göstericilere şiddet uygulayan" Myanmar güvenlik güçlerini kınadı.

Myanmar'da askeri darbeye tepki göstermek için sokağa çıkan sivillerin hedef alınmasına ilişkin ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Japonya dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi tarafından ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi, Myanmar güvenlik güçlerinin barışçıl göstericilere yönelik uyguladığı şiddeti kesin bir şekilde kınıyoruz. Ordu ve asker itidalli davranmalı ve insan hakları ile uluslararası hukuka saygılı olmalıdır. Silahsız insanlara karşı gerçek mühimmat kullanılması kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

G7 bakanları göstericilere karşı şiddet kullanan herkesin sorumlu tutulması gerektiğinin de altını çizdi.

Myanmar'daki darbeye karşı çıkanları sindirmeye yönelik adımları kınayan bakanların açıklamasında, göstericilerin ve sivil toplumun hedef alınmaması ve ülkedeki olağanüstü hal uygulamasının sona ermesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Myanmar'daki darbeyi kınama noktasında birleşmiş durumdayız. Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ve Devlet Başkanı Win Myint dahil keyfi olarak tutuklanmış kişilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Demokrasi ve özgürlük arayışında Myanmar halkıyla omuz omuza durmaya devam edeceğiz." değerlendirmesine yer verildi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım uygulamıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Darbe karşıtı gösterilerde şimdiye kadar 3 kişi, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürerken Suu Çii, 1 Mart'taki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur