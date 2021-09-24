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G5 zayıflama işlemi ile selülitler tarih oluyor

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G5 zayıflama işlemi ile selülitler tarih oluyor

Ünlü estetisyen Zübeyir Dalmış, G5 zayıflama yöntemi ile etkili sonuçların alınabileceğini belirterek, işlemle selülitlerin de yok olduğunu söyledi.

Ünlü estetisyen Zübeyir Dalmış, G5 zayıflama yöntemi ile etkili sonuçların alınabileceğini belirterek, işlemle selülitlerin de yok olduğunu söyledi.

Kadınların en büyük sorunlarından birisinin fazla kilolar olduğunu belirten estetisyen Zübeyir Dalmış, bazı kadınların fizyolojik yapıları nedeniyle bölgesel kilo alabileceğini söyledi. Tüm bedenin aksine belirli bölgelerde yaşanan kilo problemine çözümün ise artık profesyonel bir güzellik merkezi farkıyla sunulan G5 zayıflama işlemi olduğunu aktaran Dalmış, "İstenilen bölgeye özel bir cihaz ile ritmik hareketlerle uygulanan ve hızlı titreşimlerle sıkılaşma sağlayan G5 işlemi, etkili sonuçlar için en çok tercih edilen yöntem olarak görülmektedir. Her kadının metabolizması farklıdır. Yapılan diyetler, ağır egzersizler hem çok zor hem de sonucu olumsuz olabilir. Bu durum kişileri umutsuzluğa sürükleyebiliyor. Son yıllarda adından sıkça söz ettiren ve kadınların bölgesel problemlerine çare olan G5 tedavisinin faydaları oldukça fazladır. Metabolizmayı hızlandıran masaj sayesinde kan dolaşımı hızlanarak yağ hücrelerinin parçalanması sağlanmaktadır. Kas ve hareket kabiliyetinin artmasına neden olan cihaz, kronik yorgunlukların giderilmesinde de oldukça etkilidir. Vücudun daha pürüzsüz ve elastik olmasını sağlayan G5 yönteminin daha etkili olabilmesi için mutlaka bu alanda uzman olan bir güzellik merkezinden bu tür hizmetleri almak gerekiyor" dedi. - ELAZIĞ

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Haber: G5 zayıflama işlemi ile selülitler tarih oluyor - Haberler Magazin
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