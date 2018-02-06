Nijer'in başkenti Niamey'de, Afrika'nın Sahel bölgesindeki terör gruplarının faaliyetlerini bitirmek için kurulan "G5 Sahel Ortak Gücü" toplantısı yapıldı.

Nijer basınında yer alan haberlere göre, Niamey'deki toplantıya G5 Sahel Ortak Gücü'nü oluşturan Burkina Faso, Moritanya, Nijer, Çad, Mali'nin devlet başkanları ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly katıldı.

Bölgede terörle mücadelenin daha etkin hale getirilmesi ana gündemiyle yapılan toplantıda, G5 Sahel güçlerinin bölgede faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler (BM) ve Fransa'ya bağlı güçlerle koordinasyonu da ele alındı.

Bu arada G5 Sahel'in dönem başkanlığı Mali'den Nijer'e geçerken, bu kurumun Genel Sekreterlik görevine de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin MONUSCO (Demokratik Kongo'daki BM İstikrar Misyonu) temsilcisi Mamame Sambo Sidikou getirildi.

Öte yandan Mali Dışişleri Bakanı Tianmen Hobert Kolibali, yaptığı açıklamada, G5 Sahel'in operasyonlarının mart ayının sonunda tam olarak başlayacağını söyledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 23 Şubat'ta örgütün finansmanının ele alınacağı G5 Sahel Ortak Gücü zirvesi düzenlenecek.

G5 Sahel Ortak Gücü, Temmuz 2017'de bölgede faaliyet gösteren terör gruplarıyla mücadele amacıyla Fransa ve uluslararası güçlerin desteğiyle oluşturulmuştu.