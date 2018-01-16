G5 Sahel Ortak Gücü İkinci Operasyonuna Başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G5 Sahel toplantısında, G5 Sahel Ortak Gücü çerçevesinde ikinci operasyonun dün başlatıldığı bildirildi.

Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından oluşturulan G5 Sahel Gücü operasyonlarını hızlandırmak amacıyla Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin ev sahipliğinde söz konusu 5 Afrika ülkesinin dışişleri bakanlarının katılımıyla toplantı yapıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Mali Dışişleri Bakanı Tiena Coulibaly, G5 Sahel Gücü çerçevesinde ikinci operasyonun pazartesi günü itibarıyla başlatıldığını açıkladı. Bu operasyon ile ilgili detaylar hakkında bilgi verilmedi.

Parly ise açıklamasında, toplantıda G5 Sahel Gücü operasyonlarını hızlandırmak adına ortak bir yol haritasının belirlendiğini söyledi.

G5 Sahel kapsamında ortak askeri güç, Temmuz 2017'de terörle mücadele amacıyla Fransa ve uluslararası güçlerin desteğiyle oluşturulmuş, ilk operasyon geçen yılın kasım ayında gerçekleştirilmişti.

Paris yakınındaki La Celle Saint-Cloud Şatosu'nda geçen ay gerçekleşen G5 Sahel Zirvesi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G5 Sahel Gücü'nün operasyonlarını güçlendirmek için bir koalisyon kurduklarını, Avrupa Birliğinin (AB) 50 milyon avro, Suudi Arabistan'ın 100 milyon dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 30 milyon dolar ve ABD'nin 60 milyon dolar değerinde katkı sunacağını açıklamıştı.

Macron, "Amacımız 2018'in ilk 6 ayında zafer elde etmek. Sahel'de terörle savaşımızı kazanmalıyız. Mücadelemiz devam ediyor." demişti.

Bir sonraki G5 Sahel Zirvesi ise 23 Şubat 2018'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek.

Fransa, Mali'de konuşlandırdığı "Barkhane" adlı 4 bin kişilik askeri birliğiyle terörle mücadelede Batı Afrika ülkelerine destek veriyor. Bamako'da 2 Temmuz'daki G5 Sahel Ülkeleri Zirvesi'nde alınan kararla Çad, Nijer, Mali, Burkina Faso ve Moritanya'nın oluşturduğu 5 bin kişilik askeri güç ağustos ayından bu yana bölgede terörle mücadele için görev yapıyor.