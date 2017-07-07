G20 Zirvesi Öncesi Gerginlik

Almanya'nın Hamburg kentinde cuma günü başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesinde göstericilerle polis arasında arbede çıktı.



Zirveye karşı "Welcome to Hell" sloganıyla Fischmarkt Meydanı'nda toplanan göstericiler daha sonra yürüyüşe geçti.



Hamburg polisi, göstericilerin içinde yüzünü kapatan bine yakın kişinin bulunduğu gerekçesiyle yürüyüşü durdurdu.



Polisin hoparlörlerle yaptığı, yüzlerini açma çağrısına uymayan göstericiler polise maytap, taş, şişe ve çeşitli maddeler attı.



Bunun üzerine polis, göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.



Polis, gösteriye 12 bin kişinin katıldığını bildirdi.



Zirve öncesinde şehirde geniş güvenlik önlemleri alındı. Şehir merkezinde birçok cadde trafiğe kapatılırken, bazı noktalarda ise toplu ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.



Zirvenin düzenleneceği Hamburg Fuar Merkezi çevresinde kuş uçurtmayan güvenlik güçlerine, polis helikopteri de havadan destek veriyor.



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Tags: Ayaklanmalar ve kargaşalar öncesi G20 Gösteri Zirvesi Almanya gerginlik Gepost: 07 juli 2017