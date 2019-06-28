G20 Zirvesi'nin başlamasıyla Avrupa piyasaları güne artışla başladı

– Avrupa hisse senedi piyasaları Japonya'daki G20 Zirvesi'nin başlamasıyla haftanın son işlem gününe artıda başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e Çin'e uygulanması planlanan 300 milyar dolarlık ek gümrük vergilerini altı ay içinde erteleme sözü verdiği yönündeki iddiaları reddetti.

Diğer gelişmeler kapsamında Legoland ve Madame Tussauds sahibi Merlin Entertainments Kirkbi Invest'in öncülük ettiği bir grup yatırımcıdan gelen 6.1 milyar dolar değerindeki satın alma teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Yatırımcılar ayrıca gün içinde Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'tan gelecek olan ekonomik verileri izleyecek.

Gelişmelerin ardından MerlinEntertainments TSİ 10: 28'de yüzde 14 yükselirken, açılışta;

CAC 40 yüzde 0.09,

DAX yüzde 0.46,

FTSE yüzde 0.13 yükseldi.

Euro dolar karşısında TSİ 10.28'de yüzde 0: 18 değer kazanarak 1,13897 dolardan işlem görürken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.10 yükselerek 1,26830 dolara ulaştı.

Kaynak: DHA