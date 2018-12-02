G20 Zirvesi'ne Ukrayna krizi, ticaret savaşları ve Kaşıkçı cinayeti damga vurdu
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz ve Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Veliaht Prens'in uluslararası arenadaki yeri konuları, Arjantin'deki zirvenin ana gündemini belirledi.
2 Aralık 2018 Pazar 16:47
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz ve Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Veliaht Prens'in uluslararası arenadaki yeri konuları, Arjantin'deki zirvenin ana gündemini belirledi.