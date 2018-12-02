G20 Zirvesi'ne Ukrayna krizi, ticaret savaşları ve Kaşıkçı cinayeti damga vurdu

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz ve Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Veliaht Prens'in uluslararası arenadaki yeri konuları, Arjantin'deki zirvenin ana gündemini belirledi.

G20 Zirvesi'ne Ukrayna krizi, ticaret savaşları ve Kaşıkçı cinayeti damga vurdu

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz ve Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Veliaht Prens'in uluslararası arenadaki yeri konuları, Arjantin'deki zirvenin ana gündemini belirledi.

Kaynak: Dunya.com

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