G20 Zirvesi'nden Fotoğraflar

Erdoğan "kaytardı"yı duyunca gurbetçi muhabiri fena haşladı
Kırık Türkçesi'yle Demirtaş'ı soran Kürt gazeteciye cevap: Teröristtir
Erdoğan noktayı koydu: Kürt Devleti'ne izin yok, dersini veririz!
Merkel, Türkiye'yi önce övdü sonra "anlaşamadık" dedi
ABD ile anlaşan Putin açık konuştu: Türkiye'siz yapamayız
Polis eşiyle yasak aşk hayatını kararttı! İşkence gördü, ölümden döndü
Bilgisayarın yanındaki minik deliğin ne işe yaradığını biliyor musunuz
Dünyanın en güzel çocuğuydu! Bir de son haline bakın
Esmer güzelle yakalanan Lider, aldatma dedikodularını alevlendirdi
Kimse fark etmeden vizyona girdi! İşte Harry Potter'daki büyük hata
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump G20'de bir araya geldi
Hayatının şokunu yaşadı! Forma numarası da elinden alındı
Köpeğini kaybettikten sonra öyle bir şey yaptı ki, herkes gıpta ediyor
2000 - 2500 TL ile alınabilecek en iyi akıllı telefon hangisi?
Fenerbahçe'nin teklifini duydu: Gelirim