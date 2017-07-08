G20 Zirvesi: Masada 'İklim Değişikliği' Çatlağı, Sokaklarda Gözaltılar
Hamburg'da gerçekleşen G20 Zirvesi'nde liderler, sonuç bildirgesi üzerinde anlaşmaya yakın ancak iklim değişikliği konusundaki fikir ayrılığı, uzlaşma önündeki tek engel. Polisin sertçe bastırdığı protestolarda ise, 200'e yakın polis yaralandı, yaklaşık 83 gösterici, geçici olarak gözaltına alındı.
Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen ve sert protestolara sahne olan G20 Zirvesi'nin ikinci ve son gününde, dünya liderleri sonuç bildirgesi üzerinde uzlaşmaya yakın.
Yetkililer, iklim değişikliği ile mücadele konusundaki fikir ayrılığının, uzlaşma önündeki tek engel olduğunu söyledi. Reuters haber ajansına konuşan Avrupa Birliği'nden (AB) bir yetkili, bir sonuç bildirgesinin ortaya çıktığını, ancak halen muallakta olan tek konunun iklim değişikliği olduğunu söyledi.
Nihai metnin bugün açıklanması bekleniyor.
Zirvenin ana gündem maddesi, iklim değişikliğiyle mücadele. İklim değişikliğinin yanı sıra ekonomik büyüme, göç akını, terörle mücadele ve Kuzey Kore'nin füze denemesi konularının da masada olması bekleniyor.
19 ülke ve Avrupa Birliği'nden (AB) oluşan G20 üyelerine ev sahipliği yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, görüşmelerin "çok zor" geçtiğini söyledi.
Hamburg sokakları ise, polisin sertçe bastırdığı protestolara sahne olmayı sürdürdü.
Trump-Putin görüşmesi
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ilk kez gerçekleşen
ikili görüşme
, zirvenin odağındaydı.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, iki liderin Rusya ve Ürdün'ün Suriye'nin güneybatısında ateşkes sağlanması ve "çatışmasızlık anlaşması" üzerinde uzlaştığını açıkladı.
Görüşmede, Rusya'nın Kasım 2016'da ABD'de yapılan başkanlık seçimlerine sonucu etkileyecek şekilde dahil olduğu yönündeki iddialar da iki lider tarafından ele alındı.
Rus lider Putin, bu iddiaları bir kez daha reddetti.
G20'ye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün, zirveden önce Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.
Görüşme sonrası iki lider bir açıklama yapmazken, Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert, "G20 Zirvesi, Almaya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerinin ele alınacağı bir zirve değil" ifadelerini kullanmıştı.
196 polis yaralandı
Hamburg sokaklarında ise, polis ile protestocular arasındaki çatışmalar dün gece de şiddetlendi. Yaralı polis görevlilerinin sayısı ise 196'ya çıktı.
"Cehenneme hoşgeldiniz" ve "G20'yi yok et" yazılı pankartların taşındığı eylemlerde, bir grup kapitalizm karşıtı göstericiye polis müdahele etmişti.
Hamburg polisi, dün akşam yaptığı açıklamada 83 protestocunun gösteriler sırasında geçici olarak gözaltına alındığı, bunlardan 19'unun nezarete götürüldüğünü açıkladı.
Merkel: Kabul edilemez
Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer, yaralanmalarının çoğunun sapanla atılan maddelerden kaynaklandığını belirtti.
Polisin tazyikli su ile müdahale ettiği protestolarda, göstericilerin kurdukları barikatları ve bazı araçları ateşe vermesi sonucu gökyüzüne yoğun duman yayıldı.
Alman askerleri de, protestoları bastırmak amacıyla polise destek olmak için görevlendirildi.
Angela Merkel, barışçıl protestoları anlayabildiğini, ancak "insanların hayatlarını tehlikeye atan gösterilerin kabul edilemez" olduğunu söyledi.
G20 Zirvesi için Hamburg'da yaklaşık 20 bin polis görevlendirilmişti.