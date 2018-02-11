G20 Zirvesi "Dijital Ekonomi" Görüşmeleri Başladı

– G20 Zirvesi yetkilileri ve ulusal organizasyon temsilcileri, G20 Zirvesi'nin bir çalışma grubu olan Digital Economy Task Froce toplantılarının ilk günü için bir araya geldi.

Uluslararası organizasyonlardan çeşitli temsilcilerin katıldığı Digital Economy Task Force'un açılışını yapan Arjantin Modernizasyon Bakanı Andrés Ibarra, konuşmasında, "Gerçek bir dijital devrimin eşiğindeyiz; bu nedenle politika tepkileri, gerçekleşen teknolojik değişimlere olan adaptasyonun kapsayıcı olmasına ve daha fazla istihdam yaratılmasına ön ayak olarak, daha kapsayıcı bir gelişim sağlamalıdır" dedi.

Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan Arjantin Bilim, Teknoloji ve Verimli İnovasyon Bakanı Lino Barañao da, "Eski klişeleri geride bırakıp kadınların teknoloji ve bilim çalışmalarına daha fazla katılmalarını sağlamalıyız. Bilgiye dayalı bir ekonomi, sosyal eşitliği sağlamanın en iyi yoludur" dedi.

Digital Economy Task Force toplantılarının gündemi dijital altyapı geliştirme ve dijital yönetişim olarak belirlenirken, yarınki toplantıya Arjantin Üretim Bakanı Francisco Cabrera da katılacak. - İstanbul