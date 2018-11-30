G20 Zirvesi Başladı

G20 Liderler Zirvesi, dünya liderlerinin katılımıyla Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te başladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in samimi selamlaşması ise dikkat çekti. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi görüşmeleri dünya liderlerinin katılımıyla başladı. Zirvenin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Costa Salguero fuar alanında zirveye katılmak üzere gelen liderleri karşıladı. Liderler daha sonra G20 aile fotoğrafı çekimini gerçekleştirerek kendileri için hazırlanan yerlere geçti. Liderler yerlerini alırken yan yana oturan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in samimi selamlaşması ise dikkat çekti. Liderler yapılacak ilk oturumda 'insanları ilk sıraya koymak, küresel ekonomi, çalışma hayatının geleceği ve kadının güçlendirilmesi' teması üzerine yoğunlaşacak.

(İHA)