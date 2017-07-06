G20'ye Karşı 'Zombi ve Değişim' Protestosu - Ek Fotoğraflar

G20'ye Karşı 'Zombi ve Değişim' Protestosu - Ek Fotoğraflar

G20'ye Karşı 'Zombi ve Değişim' Protestosu - Ek Fotoğraflar