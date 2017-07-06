G20 Yarın Başlıyor

Almanya'nın ilk kez düzenleyeceği G20 Zirvesi yarın başlaması nedeniyle liderler bu akşamdan itibaren Hamburg'a gelmeye başlayacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu akşam 18.00 gibi Hamburg'a inmesi bekleniyor. Sofitel Hotel'de kalacak Erdoğan'ın oteli birinci derecede korunacak.



Almanya'nın en büyük liman şehri olan Hamburg'un 7-8 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı G20 zirvesi yarın başlıyor. G20'ye katılacak liderlerin bu akşamdan itibaren Hamburg'a gelmeleri bekleniyor. Airbus Uçak fabrikasının olduğu piste iniş yapması beklenen ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişi sırasında 2-3 saat süreyle hava trafiğinin durdurulacağı bildirildi. Bu yılki G20 Zirvesi'nde; ekonominin güçlendirilmesi, mülteciler ve zorunlu göç, kadın ve sağlık, Afrika ile partnerlik, sorumlulukların üstlenilmesi, kara para aklama, yolsuzluk ve terörün finansmanına karşı mücadele gibi konular öncelikli olarak ele alınacak.



G20 karşıtı ilk büyük gösteri de dün akşam "G20'ye karşı dans" başlığı altında yapıldı. Yaklaşık 7 bin 500 kişi, zirvenin yapılacağı Messe Halle fuar alanının çevresindeki caddelerde şarkı söyleyip, dans ederek yürüdü. Polisin sıkı güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte küçük çaplı olayların dışında yürüyüş sakin geçerken Eidelstedt semtindeki Porsche Merkezi'ne yapılan saldırıda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan Basel'den gelen trene Almanya'nın değişik yerlerinden katılan aşırı solcu gruba ait yüzlerce gösterici de bu sabah itibariyle Hamburg'a geldi. Asıl büyük gösteriler ise bugün saat 16.00'da yapılacak "G20'ye hoş geldiniz" mitingiyle başlayacak. Avrupa genelinden gelen göstericilerin G20'ye katılacak liderleri protestosunda, bugün büyük gerilim yaşanacağı belirtiliyor. 65 ülkeden 4800 gazetecinin akredite yaptırdığı G20 zirvesinde, 20 binden fazla polis görev yapacak. Bugünden itibaren fuar alanı çevresindeki birçok cadde trafiğe kapatılırken, 7 Temmuz'da şehir merkezindeki birçok iş yeri de çalışanlarına ücretli izin vererek iş yerlerini kapatacak. - HAMBURG