G20 ülkeleri denizleri kirleten plastik atıklarla mücadele için işbirliğini artıracak

G20 ülkeleri denizleri kirleten plastik atıklarla mücadele için harekete geçme kararı aldı. Japonya'da gerçekleştirilen G20 Çevre ve Enerji Bakanları toplantısında plastik atıkların okyanuslarda yarattığı çevre kirliliği masaya yatırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in da katıldığı toplantıda bu konuda hayata geçirilecek eylem planının çerçevesi konusunda görüş birliğine varıldı. Euronews.com'da Görüntüle